Dalla tragedia di Crans Montana alle lezioni di prevenzione | gli studenti di Ravenna a confronto con gli esperti
Gli studenti di Ravenna hanno partecipato a un incontro con esperti per discutere delle lezioni apprese dalla tragedia di Crans Montana. L’obiettivo era sensibilizzarli sui temi della sicurezza sul lavoro e nelle attività quotidiane. Durante l’evento sono stati presentati alcuni incidenti e le relative misure di prevenzione adottate. La discussione ha coinvolto i partecipanti in un confronto diretto sulle pratiche di sicurezza da adottare in diverse situazioni.
Dall'analisi della tragedia di Crans Montana al coinvolgimento degli studenti sulla sicurezza nel lavoro e nella quotidianità. Si è svolto nei giorni scorsi, all'istituto iecnico per geometri Camillo Morigia di Ravenna, il seminario tecnico "Verso la sicurezza e oltre", nell'ambito delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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