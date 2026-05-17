Dalla tragedia di Crans Montana alle lezioni di prevenzione | gli studenti di Ravenna a confronto con gli esperti

Gli studenti di Ravenna hanno partecipato a un incontro con esperti per discutere delle lezioni apprese dalla tragedia di Crans Montana. L’obiettivo era sensibilizzarli sui temi della sicurezza sul lavoro e nelle attività quotidiane. Durante l’evento sono stati presentati alcuni incidenti e le relative misure di prevenzione adottate. La discussione ha coinvolto i partecipanti in un confronto diretto sulle pratiche di sicurezza da adottare in diverse situazioni.

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