Ravenna si prepara a mostrare il suo volto cinematografico grazie a una serie di riprese che coinvolgono 240 set nella città. La presenza della produzione televisiva e cinematografica si estende a diversi quartieri, tra cui alcuni noti per le riprese di scene di un film di Antonioni. La città ha ospitato anche le riprese di alcune scene di “Summertime”, con location scelte tra i monumenti e le vie storiche. La trasformazione dell’immagine di Ravenna si lega alle nuove produzioni che si svolgono sul suo territorio.

? Domande chiave Come è cambiata l'immagine di Ravenna rispetto al capolavoro di Antonioni?. Quali luoghi della città hanno ospitato le scene di Summertime?. Chi coordina l'arrivo delle grandi troupe internazionali nel territorio ravennate?. Perché il cinema sta trasformando l'economia della provincia ravennate?.? In Breve Oltre 240 produzioni audiovisive registrate tra il 2017 e oggi nel territorio ravennate.. Accordo tra Comune e Emilia-Romagna Film Commission per accogliere le troupe internazionali.. Successo di Summertime su Netflix nel 2020 tra Marina di Ravenna e Darsena.. Film Paternal Leave di Alissa Jung premiato alla Berlinale 2025 con AG Kino Gilde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da Antonioni a Netflix: Ravenna conquista il cinema con 240 set

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