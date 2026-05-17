Da Amici a Pontinia | Banana e Lucia Ferrari protagoniste di Virtuoso il progetto che investe sui giovani talenti

Il 24 maggio si terrà al Palazzetto dello Sport di Pontinia la quarta edizione di Virtuoso, un evento ideato dal coreografo Cristian Petroni. Tra i protagonisti ci sono Banana e Lucia Ferrari, giovani talenti che parteciperanno alla manifestazione. La manifestazione si svolge nel contesto di un progetto che mira a sostenere e valorizzare i giovani nel settore delle arti performative. L’evento coinvolge artisti emergenti e si svolge in una location dedicata alle attività sportive e culturali.

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Pontinia, per un giorno, diventa una piccola capitale della danza. Domenica 24 maggio il Palazzetto dello Sport ospiterà la quarta edizione diVirtuoso, il progetto ideato dal coreografo Cristian Petroni che trasforma stage e masterclass in occasioni concrete per costruire un futuro professionale. A guidare questa edizione tutta al femminile sarannoValentina Vernia, in arteBanana, eLucia Ferrari, volti noti diAmici di Maria De Filippi. La grande novità dell’edizione 2026 è la collaborazione conInPerArts – Innovation in Performing Arts, percorso annuale di alta formazione che si svolge a Roma presso il Molinari Art Center sotto la direzione artistica diGiacomo Molinari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Da Amici a Pontinia: Banana e Lucia Ferrari protagoniste di Virtuoso, il progetto che investe sui giovani talenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Conservatorio investe sui giovani talenti: ecco le nuove borse di studioIl Conservatorio Nicolini apre le porte ai nuovi talenti della musica con un’importante iniziativa dedicata agli studenti italiani e della Comunità... Master e programmi, Eni investe sui giovani talenti: questi i percorsi formativiIl mondo dell’energia richiede nuove competenze capaci di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e visione internazionale. Da Amici di Maria De Filippi a Pontinia: Banana e Lucia Ferrari ospiti di Virtuoso x.com