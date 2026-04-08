Master e programmi Eni investe sui giovani talenti | questi i percorsi formativi

Eni ha avviato diversi programmi di formazione rivolti ai giovani talenti, con l’obiettivo di sviluppare competenze specifiche nel settore dell’energia. I percorsi coinvolgono studenti e neolaureati e prevedono stage, tirocini e master mirati a approfondire tematiche come tecnologia, sostenibilità e mercati internazionali. L’azienda investe risorse per favorire la crescita professionale di giovani professionisti, offrendo loro opportunità di formazione e inserimento nel settore.

Il mondo dell’energia richiede nuove competenze capaci di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e visione internazionale. Per questo Eni investe da anni in percorsi formativi avanzati che uniscono eccellenza accademica, esperienza sul campo e un forte orientamento alle sfide del futuro. Attraverso Eni Corporate University e in collaborazione con università e centri di ricerca italiani e internazionali, l’azienda promuove master e programmi specialistici rivolti a giovani laureati e laureate che desiderano intraprendere un percorso professionale nei settori più strategici dell’energia.I percorsi proposti da Eni rappresentano un... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Master e programmi, Eni investe sui giovani talenti: questi i percorsi formativi Master e programmi: l’impegno di Eni per i giovani talentiTwo Door Cinema Club: la band arriva live in Italia con due appuntamenti, 21 luglio a Gardone Riviera (BS) e 22 luglio a Roma Eni investe da anni in... Cinema, scuola e futuro: il Festival di Pompei investe sui giovani talentiTempo di lettura: 2 minutiLa Fondazione Cultura & Innovazione rafforza il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni puntando sulla... Master e programmi, l’impegno di Eni per i giovani talentiIl mondo dell’energia richiede nuove competenze capaci di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e visione internazionale. Per questo Eni investe da anni in percorsi formativi avanzati che u ... blitzquotidiano.it Master Eni 2026: quattro percorsi formativi con borsa di studio per entrare nel settore energeticoIl mondo dell’energia richiede nuove competenze capaci di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e visione internazionale. Per questo Eni investe da anni in percorsi formativi avanzati che u ... msn.com