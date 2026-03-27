Sabato 28 marzo alle 21.30 e domenica 29 marzo alle 18.30, presso l'auditorium Totuccio Aiello, si terrà la rappresentazione di

Sabato 28 marzo, alle ore 21.30, e domenica 29 marzo, alle ore 18:30, all'auditorium Totuccio Aiello andrà in scena "Piccoli malintesi di coppia", una commedia psicologica dal sapore noir che esplora le tensioni e i conflitti nascosti all’interno di una coppia sposata. La storia ruota attorno a Lisa e Gilles, il cui matrimonio, apparentemente normale, nasconde risentimenti, frustrazioni e segreti. Attraverso dialoghi serrati e momenti di tensione crescente, lo spettacolo mette in luce le “piccole cattiverie” quotidiane che possono minare un rapporto, alternando al dramma una sottile ma spiccata ironia. Quello che emerge è un ritratto realistico e pungente della complessità dell’amore e della convivenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "Piccoli malintesi di coppia": all'auditorium Aiello in scena una commedia psicologica dal sapore noir

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