Costruire un' Unione dei Comuni con Chieti capofila e servizi condivisi | la proposta del candidato sindaco Legnini
Oggi pomeriggio si è svolto un dibattito pubblico presso il 110 Risto&Bar di via Pescara 71 a Chieti, con il candidato sindaco Legnini. La discussione ha riguardato in particolare la proposta di creare un'Unione dei Comuni con Chieti come capofila, prevedendo servizi condivisi tra i vari enti. L'iniziativa è stata al centro delle conversazioni, coinvolgendo residenti e rappresentanti locali che hanno partecipato attivamente all'evento.
Si è tenuto oggi pomeriggio (domenica 17 maggio), nel 110 Risto&Bar di via Pescara 71 a Chieti, il dibattito pubblico "Chieti Capoluogo. La città che unisce i Comuni, i territori, le persone", promosso dal Partito Democratico di Chieti a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Legnini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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