Costruire un' Unione dei Comuni con Chieti capofila e servizi condivisi | la proposta del candidato sindaco Legnini

Oggi pomeriggio si è svolto un dibattito pubblico presso il 110 Risto&Bar di via Pescara 71 a Chieti, con il candidato sindaco Legnini. La discussione ha riguardato in particolare la proposta di creare un'Unione dei Comuni con Chieti come capofila, prevedendo servizi condivisi tra i vari enti. L'iniziativa è stata al centro delle conversazioni, coinvolgendo residenti e rappresentanti locali che hanno partecipato attivamente all'evento.

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