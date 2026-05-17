Cos’hanno da festeggiare le borse?
Le borse sono ai livelli più alti di sempre, nonostante le tensioni internazionali, le difficoltà nel settore energetico e le preoccupazioni per un possibile peggioramento delle crisi globali. Mentre molte aree del mondo affrontano sfide economiche e politiche, i mercati finanziari continuano a mostrare segnali di crescita. In questo scenario, gli investitori sembrano mantenere fiducia, anche se il quadro generale rimane complesso e incerto.
Sono ai massimi di sempre, mentre il mondo va a rotoli tra guerre, crisi energetica e un possibile ritorno dell'inflazione Nell’ultima settimana la borsa italiana è arrivata a superare i 50mila punti, un livello che non raggiungeva dal 2000, prima dello scoppio della bolla di internet che ne fece crollare il valore. I punti sono in realtà quelli del FTSE MIB, un indice che tiene conto del volume degli scambi e della capitalizzazione delle aziende. Dall’inizio dell’anno la borsa di Milano vale già il 10 per cento in più. Non è l’unica borsa che sta andando alla grande: vanno benissimo anche le altre europee, quella statunitense, e in generale sono in sostenuto rialzo praticamente tutte le borse del mondo. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Cosa metto nella borsa per andare a festeggiare con le mie amiche per il carnevale p 1
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Ma che cosa ci sarà mai da festeggiare? Apparentemente nulla. Cinquanta anni da uno scudetto sono il tempo che chiede il conto, l'illusione di poter ribaltare la clessidra, come eravamo e come siamo, dove eravamo e dove siamo andati a finire. Ma per la ge x.com
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