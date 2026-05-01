Cose che non trovate da altre parti | mappa del reddito e dell' odio online flop Carlo Felice e navi che inquinano

Nel nuovo numero di Dossier, la sezione a pagamento di GenovaToday, si affrontano temi come la distribuzione del reddito e i commenti negativi diffusi sui social media. Viene analizzata anche la performance del teatro Carlo Felice e il problema dell'inquinamento causato dalle navi in porto. Per approfondimenti e dati esclusivi, gli abbonati possono consultare il report completo online.

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Una raccolta di contenuti

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