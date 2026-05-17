Correre in go-kart quanto si spende davvero

Il costo per praticare il go-kart varia in base a diversi fattori, tra cui il tipo di kart, la frequenza di utilizzo e i costi di manutenzione. Le sessioni di noleggio giornaliere possono oscillare tra 20 e 50 euro, mentre l'acquisto di un kart nuovo può superare i 3.000 euro. Oltre alla spesa iniziale, ci sono costi ricorrenti come carburante, pezzi di ricambio e iscrizioni a competizioni. La partecipazione a eventi e campionati comporta anche spese aggiuntive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui