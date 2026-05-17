Correre in go-kart quanto si spende davvero
Il costo per praticare il go-kart varia in base a diversi fattori, tra cui il tipo di kart, la frequenza di utilizzo e i costi di manutenzione. Le sessioni di noleggio giornaliere possono oscillare tra 20 e 50 euro, mentre l'acquisto di un kart nuovo può superare i 3.000 euro. Oltre alla spesa iniziale, ci sono costi ricorrenti come carburante, pezzi di ricambio e iscrizioni a competizioni. La partecipazione a eventi e campionati comporta anche spese aggiuntive.
I soldi fanno la felicità? Nel karting, forse sì. In uno sport guidato dalla passione ma soprattutto da un soddisfacente conto in banca, ecco una realistica fotografia dei costi sostenuti dalla sporadica uscita nella pista sotto casa fino all’attività agonistica di alto livello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ecco Quanto Costa davvero andare in pista con un Kart
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