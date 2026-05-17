Consiglio comunale | polemiche sui fondi per l’energia e le rette

Durante l’ultimo consiglio comunale sono emerse discussioni accese riguardo ai fondi destinati all’energia, che hanno portato all’aumento delle tariffe per le utenze domestiche. La questione delle rette scolastiche è stata al centro di polemiche, con alcuni consiglieri che hanno contestato le motivazioni ufficiali fornite dall’amministrazione. Inoltre, è stato sollevato un dibattito sui dati presentati dal vicesindaco circa la gestione dei rifiuti, con alcuni interventi che hanno messo in dubbio le cifre fornite in aula.

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