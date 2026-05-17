Condono perpetuo città a rate | il corto circuito fiscale di Messina

A Messina si è creato un sistema fiscale particolare, dove chi paga le tasse in fretta si trova in svantaggio rispetto a chi sceglie di posticipare i versamenti. La città ha adottato un meccanismo che favorisce i ritardi nei pagamenti, creando un vero e proprio condono perpetuo. Questa dinamica ha portato a una situazione in cui molti cittadini e imprese si trovano coinvolti in una sorta di pagamento a rate, con effetti che si riflettono sulla gestione delle entrate comunali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui