Condono perpetuo città a rate | il corto circuito fiscale di Messina
A Messina si è creato un sistema fiscale particolare, dove chi paga le tasse in fretta si trova in svantaggio rispetto a chi sceglie di posticipare i versamenti. La città ha adottato un meccanismo che favorisce i ritardi nei pagamenti, creando un vero e proprio condono perpetuo. Questa dinamica ha portato a una situazione in cui molti cittadini e imprese si trovano coinvolti in una sorta di pagamento a rate, con effetti che si riflettono sulla gestione delle entrate comunali.
Messina è una città che ha sviluppato una curiosa pedagogia civile: chi paga subito è uno sprovveduto, chi aspetta abbastanza viene premiato. La proposta di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali — salutata dal Pd come “grande opportunità” — si inserisce perfettamente in questa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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