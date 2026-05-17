Con Sal Da Vinci l'Italia è in Top 10 all'Eurovision per il nono anno consecutivo | per sei volte ha centrato la Top 5

L'Italia ha raggiunto la top 10 all'Eurovision Song Contest per il nono anno consecutivo, con l'ultima partecipazione che ha visto l'artista Sal Da Vinci tra i protagonisti. Dal 2017, la delegazione italiana si è sempre piazzata tra le prime dieci posizioni, e in sei occasioni si è collocata nella top 5. Tra gli artisti che hanno ottenuto risultati importanti ci sono stati Ermal Meta e Fabrizio Moro, Mahmood, Marco Mengoni e Lucio Corsi.

Dal 2017 a oggi l'Italia si è classificata sempre in Top 10 all'Eurovision Song Contest. In sei casi la nostra delegazione si è posizionata in Top 5: con Ermal Meta e Fabrizio Moro, Mahmood, Marco Mengoni, Lucio Corsi e Sal Da Vinci. I Maneskin hanno vinto l'edizione 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sal Da Vinci, i pronostici per l'Eurovision Song Contest - La volta buona 07/04/2026

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