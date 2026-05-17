Con James Gray alle porte dell’inferno

Da quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’americano James Gray non è il solo a tornare sui propri passi. In “ Paper Tiger “, suo nono film, ricompaiono il Queens e la mafia russa, il legame fraterno, l’ineluttabile destino tragico di chi persegue a ogni costo il sogno americano; ma “Little Odessa“ e “The Yards“ rimangono modelli insuperati. Anni Ottanta, un ex poliziotto traffichino coinvolge il fratello ingegnere in un losco progetto. Come in una tragedia greca tutto li separa ma il vincolo di sangue è più forte di ogni considerazione: le porte dell’inferno sono sempre spalancate. Il cinema di Gray è sempre efficace, Adam Driver e Scarlett Johansson aiutano; tuttavia, in “Paper Tiger“ forza e splendore di uno dei registi Usa più grandi sono un ricordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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