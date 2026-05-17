Con gli occhi dei familiari vivere accanto alla sofferenza psichica | il percorso le storie gli strumenti

Da parmatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il disagio psichico di una persona cara rappresenta un’esperienza difficile e profonda per i familiari, che spesso si traduce in un percorso complesso e fatto di sfide quotidiane. La convivenza con questa realtà coinvolge vari aspetti della vita, dall’emotività alle relazioni, fino alle questioni pratiche e alle scelte di cura. Le storie di chi si prende cura di una persona con disagio mentale testimoniano il peso di un impegno spesso invisibile, che richiede strumenti specifici e una presenza costante.

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Convivere con il disagio psichico di una persona cara è una delle esperienze umane più complesse e trasformative per un familiare; è un impegno di cura spesso invisibile che tocca tutte le dimensioni della vita: emotiva, relazionale, pratica ed esistenziale. In occasione del mese del caregiver. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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