Con gli occhi dei familiari vivere accanto alla sofferenza psichica | il percorso le storie gli strumenti

Da parmatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il disagio psichico di una persona cara rappresenta una realtà che coinvolge profondamente i familiari, richiedendo loro un impegno di cura quotidiano e spesso invisibile. Le storie di chi vive questa condizione mostrano come le emozioni e le relazioni siano influenzate da questa presenza costante, mentre gli strumenti a disposizione si evolvono per affrontare le sfide pratiche e relazionali. Questi percorsi riflettono un’esperienza complessa, fatta di momenti di sofferenza e di adattamento continuo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Convivere con il disagio psichico di una persona cara è una delle esperienze umane più complesse e trasformative per un familiare; è un impegno di cura spesso invisibile che tocca tutte le dimensioni della vita: emotiva, relazionale, pratica ed esistenziale. In occasione del mese del caregiver. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il nuovo libro Con gli occhi dei familiari

Video Il nuovo libro Con gli occhi dei familiari

Sullo stesso argomento

A Chieti la presentazione del libro “Con gli occhi dei familiari. Vivere accanto alla sofferenza psichica: il percorso, le storie, gli strumenti”Giovedì 16 aprile 2026, alle ore 17, il museo d’arte Costantino Barbella di Chieti ospiterà la presentazione del libro “Con gli occhi dei familiari.

Si mangia prima con gli occhi: il ruolo dei colori nella preparazione del piatto e come reagisce il cervelloL’immagine di un alimento precede l’assaggio e lo condiziona, come si legge in una revisione appena pubblicata (su International Journal of Gastronomy and Food Science, dicembre 2025). Già un ... corriere.it

Perde l'equilibrio mentre lavora nel bosco e cade sotto gli occhi dei familiari: 63enne elitrasportato in ospedaleSAN PIETRO VALDASTICO (VICENZA) - L'incidente sotto gli occhi dei familiari: è accaduto a San Pietro Valdastico, in provincia di Vicenza, dove un 63enne è caduto mentre svolgendo dei lavori in un ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web