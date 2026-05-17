Compagna IA | come le macchine diventano marxiste davanti ai lavori logoranti

Sempre più spesso, le persone trascorrono ore a scorrere contenuti brevi e veloci sui social media, come Shorts e TikTok. Questa abitudine porta a un consumo incessante di video che catturano l’attenzione senza pause, creando un flusso continuo di immagini e messaggi. La pratica si diffonde tra utenti di tutte le età, che spesso dedicano gran parte del loro tempo a questa forma di intrattenimento digitale. La tendenza si integra nella routine quotidiana, influenzando il modo in cui si trascorrono le ore di svago.

Scorri compulsivamente. Un video dopo l’altro. Magari sei sugli Shorts di YouTube o su TikTok, poco importa. Un filmato ancora. E poi un altro. A un certo punto arriva quella sensazione di essere stato dirottato. Volevi solo vedere qualcosa al volo e invece ti ritrovi il occupato dall’ennesimo pizzaiolo che ti spiega come si fa la pizza più buona del secolo. Jamme ja! Niente di strano. Forse te ne eri dimenticato. Ma c’è stato un tempo, forse durante i vari lockdown, in cui quell’argomento lì era importante per te. Il sistema si è adattato. Ha imparato a fare i conti con ciò che cercavi e, con ogni probabilità, sa che è ancora quello che ti interessa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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