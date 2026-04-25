Pugni al volto della compagna davanti ai bimbi piccoli | arrestato un 29enne

Nella giornata del 25 aprile, i carabinieri di Candia Lomellina hanno arrestato un uomo di 29 anni in provincia di Pavia. L’arresto è stato eseguito mentre il soggetto aggrediva la compagna con pugni al volto davanti ai figli della coppia. L’arresto è avvenuto in flagrante, e l’uomo è stato portato in custodia con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della convivente.

Pavia, 25 aprile – I carabinieri della Stazione di Candia Lomellina, in provincia di Pavia, hanno arrestato, nella quasi flagranza di reato, un 29enne ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. Il vicino spaventato. L'intervento è scattato dopo la chiamata al Nue 112 da parte di un vicino di casa, allarmato dalla grida provenienti dall'abitazione della coppia. Al loro arrivo, i militari hanno trovato la vittima, una donna di 31 anni, con un vistoso ematoma all'occhio e una profonda ferita alla narice con una copiosa perdita di sangue. https:www.ilgiorno.itpaviacronacavigevano-scarcerato-espulso-d0e180cf...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pugni al volto della compagna davanti ai bimbi piccoli: arrestato un 29enne Notizie correlate Leggi anche: Pugni e botte alla compagna davanti ai due figli piccoli: 29enne arrestato a Pavia Insieme alla madre picchia la compagna di 24 anni davanti ai figli piccoli e aggredisce i carabinieri, giovane arrestatoL'episodio di violenza si è verificato in una casa di Montesilvano con protagonista un ragazzo di 29 anni di origine colombiana. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pugni al volto della moglie e minacce di morte, il 44enne straniero fermato dal figlio; Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martello; Aggressione choc in strada: ciclista massacrato di botte da automobilista; Gli ultimi minuti di Giacomo Bongiorni, la ricostruzione secondo per secondo: Colpito senza sosta con calci e pugni. Pugni al volto della compagna davanti ai bimbi piccoli: arrestato un 29enneL'intervento è scattato dopo la chiamata al Nue 112 da parte di un vicino di casa, allarmato dalla grida provenienti dall'abitazione della coppia. Al loro arrivo, i militari hanno trovato la vittima, ... ilgiorno.it Donna presa a pugni in faccia da un uomo in stradaL’equipaggio sanitario ha prestato le prime cure alla donna, presa in carico sul posto e poi trasferita in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Battipaglia, dove è attualmente sottoposta ad ... ilfattovesuviano.it Botte, pugni e violenti colpi in testa e al volto della compagna. Un 29enne, residente a Palestro (Pavia), è stato arrestato dai carabinieri dopo l’ennesima aggressione nei confronti della madre dei suoi due figli piccoli - facebook.com facebook