Per il 2026, le clutch da cerimonia si presentano in una vasta gamma di modelli, da quelli più classici come la minaudière alle varianti più casual e boho-chic come le pochette. Le nuove collezioni includono dettagli raffinati e materiali di alta qualità, pensati per completare look eleganti e sofisticati. Tra le proposte più gettonate ci sono forme compatte, decorazioni con pietre o perline, e tonalità neutre o metallizzate. Queste borse rappresentano un elemento chiave per gli outfit delle occasioni speciali.

Si parte con un grande classico: la minaudière. Vero e proprio scrigno gioiello, questa pochette tempestata di applicazioni preziose si indossa durante gli eventi più chic: perfetta per un matrimonio o un ricevimento di un certo livello, per la Primavera-Estate si sceglie in forma ovale, di grande tendenza quest'anno, oppure nella tradizionale shape squadrata. E se l'hardware fa pendant con le scarpe, tanto meglio. In caso di cerimonia all'aperto, spazio alle pouch con perline: dall'allure squisitamente bohémien, si sposano benissimo con abiti svolazzanti e tessuti leggeri. Di giorno si scelgono in nuance neutre come l'avorio e il beige, mentre di sera ci si può sbizzarrire con accenti metallizzati, dall'oro all'argento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Clutch da cerimonia, i modelli eleganti per il 2026

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Le BORSE che TI SALVANO la CERIMONIA Manila Grace, Saint Barth

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