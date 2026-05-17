Clutch da cerimonia i modelli eleganti per il 2026
Per il 2026, le clutch da cerimonia si presentano in una vasta gamma di modelli, da quelli più classici come la minaudière alle varianti più casual e boho-chic come le pochette. Le nuove collezioni includono dettagli raffinati e materiali di alta qualità, pensati per completare look eleganti e sofisticati. Tra le proposte più gettonate ci sono forme compatte, decorazioni con pietre o perline, e tonalità neutre o metallizzate. Queste borse rappresentano un elemento chiave per gli outfit delle occasioni speciali.
Si parte con un grande classico: la minaudière. Vero e proprio scrigno gioiello, questa pochette tempestata di applicazioni preziose si indossa durante gli eventi più chic: perfetta per un matrimonio o un ricevimento di un certo livello, per la Primavera-Estate si sceglie in forma ovale, di grande tendenza quest'anno, oppure nella tradizionale shape squadrata. E se l'hardware fa pendant con le scarpe, tanto meglio. In caso di cerimonia all'aperto, spazio alle pouch con perline: dall'allure squisitamente bohémien, si sposano benissimo con abiti svolazzanti e tessuti leggeri. Di giorno si scelgono in nuance neutre come l'avorio e il beige, mentre di sera ci si può sbizzarrire con accenti metallizzati, dall'oro all'argento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Le BORSE che TI SALVANO la CERIMONIA Manila Grace, Saint Barth
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