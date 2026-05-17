Cisgiordania stop al terrorismo | arriva la pena di morte

In Cisgiordania, è stata annunciata l'introduzione della pena di morte come misura contro il terrorismo. Un'ordinanza militare è stata firmata da alcuni comandanti dell'esercito, che hanno approvato questa decisione. La nuova normativa prevede differenze nei processi giudiziari tra i palestinesi e i cittadini israeliani, con procedure più rapide e severe per i primi. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle modalità di applicazione o sui criteri di giudizio.

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? Punti chiave Chi sono i comandanti che hanno firmato l'ordinanza militare?. Come cambiano i processi per i palestinesi rispetto ai cittadini israeliani?. Perché la nuova legge elimina ogni possibilità di scambio prigionieri?. Quali sono le eccezioni che permettono di evitare la pena capitale?.? In Breve Il generale Avi Bluth ha formalizzato l'ordinanza per i tribunali militari in Cisgiordania.. Il ministro Katz esclude scambi di prigionieri per gli omicidi dopo il 7 ottobre.. Ben Gvir ha accolto la misura come impegno elettorale per il partito Otzma Yehudit.. La norma distingue i processi tra residenti palestinesi e cittadini israeliani nei tribunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cisgiordania, stop al terrorismo: arriva la pena di morte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Israel-Palestine: The Tinderbox Sullo stesso argomento Pena di morte in Israele, proteste e scioperi in Cisgiordania contro la leggeA Ramallah, in Cisgiordania, negozi chiusi e strade deserte segnano lo sciopero generale indetto per protestare contro la nuova legge approvata dal... Israele, approvata la pena di morte per terrorismoIn Israele, alla fine, la Knesset ha approvato la legge che introduce la pena di morte per atti di terrorismo. In Cisgiordania in vigore la legge che prevede la pena di morte per i palestinesiEntra in vigore in Cisgiordania la legge che prevede la pena di morte per i terroristi palestinesi dopo che il comandante del Comando Centrale delle Forze di Difesa Israeliane, il generale di division ... ansa.it Israele estende la nuova legge sulla pena di morte anche in Cisgiordania. Cosa può succedereLa normativa è stata oggetto di critiche da parte di diverse organizzazioni e osservatori, che ne contestano il carattere discriminatorio ... tg.la7.it I vertici della sicurezza israeliana continuano ad ammettere che il terrorismo palestinese è una risposta diretta alla loro violenza israeliana, arrivando persino a paragonarlo alla rivolta nel ghetto di Varsavia. Mentre in un’intervista il governatore militare isra x.com Biennale Venezia, presidio e corteo contro il padiglione di Israele al grido Stop genocide [Video] reddit