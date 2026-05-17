Chivu a Dazn | Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato sodo

L’ex calciatore ha commentato le vittorie recenti della squadra, attribuendole al lavoro di un gruppo di uomini che ha dedicato tempo e impegno. Durante un’intervista a Dazn, ha affermato che le due coppe vinte sono il risultato di questo sforzo collettivo. Ha anche seguito da vicino le ultime notizie riguardanti i nerazzurri, senza entrare in dettagli specifici sui singoli protagonisti o sulle dinamiche interne del club.

di Andrea Greco Chivu a Dazn: «Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Chivu a Dazn commenta lo scudetto, il numero 21 nella storia dell’Inter, vinto con merito nella sua prima stagione da allenatore nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni a caldo, subito dopo la festa in campo della squadra con il trofeo alzato al cielo da Lautaro Martinez. PAROLE – « Faccio il mio, cerco sempre di dare entusiasmo e quando hai a che fare con giocatori fantastici è tutto più semplice. Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato sodo ». QUANDO LO AVETE VINTO? – « Sono episodi, momenti, devi saperli gestire. 🔗 Leggi su Internews24.com

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