Nel 2003, Selvaggia Lucarelli incontrò per la prima volta l’ex marito, Laerte Pappalardo, durante le riprese dell’Isola dei Famosi. In quell’occasione, lui era presente nello studio per sostenere il padre, che partecipava come naufrago. La relazione tra i due si sviluppò successivamente, portando alla nascita del loro figlio Leon. La loro conoscenza è stata accompagnata da momenti pubblici e privati, che si sono poi evoluti nel tempo.

Selvaggia e l’ex marito Laerte Pappalardo si conoscono nel 2003 mentre lei è opinionista dell’Isola dei famosi e lui è spesso in studio per supportare il papà Adriano tra i naufraghi di quell’edizione. “Mi ha travolta con la sua irruenza” dirà anni dopo Selvaggia in un intervista a Barbara D’Urso. Poco dopo l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip resta incinta, nel 2004 si sposano e nel 2005 nasce il loro primo e unico figlio Leon. Tuttavia tre anni dopo il si arriva la separazione. I motivi del perché Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo si sono lasciati non sono mai stati resi pubblici. Nel 2007, dopo soli tre anni dalle nozze, Laerte Pappalardo e Selvaggia Lucarelli decisero di divorziare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è ex marito di Selvaggia Lucarelli e padre del figlio Leon, Laerte Pappalardo

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