Laura De Gaetano, oggi fidanzata di Laerte Pappalardo, è un account manager appassionata di viaggi. La loro relazione è iniziata dopo una recente separazione di Pappalardo dall’ex moglie Selvaggia Lucarelli, conclusasi con una fine burrascosa. Laura e Laerte condividono interessi legati ai viaggi, e la loro storia è stata resa nota pubblicamente in questi ultimi mesi.

Laerte Pappalardo adesso vive una storia d’amore con una donna di nome Laura De Gaetano, account manager appassionata di viaggi. Laerte Pappalardo è stato sposato con Selvaggia Lucarelli. I due si sono conosciuti quando lui ha mostrato sostegno al padre a L’Isola dei famosi, nel 2003, all’epoca la giornalista era opinionista dello stesso programma. Tra i due è subito scoccata la scintilla: “Mi ha travolto con la sua irruenza”, dirà dopo Lucarelli a Pomeriggio Cinque. Dopodiché arrivò la notizia della gravidanza e del matrimonio. Le nozze furono celebrate con rito civile il 15 luglio del 2004 in un ex convento all’interno delle terme di Caracalla a Roma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Laura, la fidanzata di Laerte Pappalardo, dopo la fine burrascosa con l’ex moglie Selvaggia Lucarelli

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