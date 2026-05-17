Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 17 maggio 2026

Stasera va in onda una nuova puntata del programma televisivo. Tra gli ospiti previsti ci sono personaggi noti del mondo dello spettacolo e della cultura. Sono previste anche interviste e approfondimenti su temi di attualità. La trasmissione si svolgerà in diretta, con la partecipazione di pubblico in studio. La puntata include anche servizi registrati e collegamenti con altri studi. L’appuntamento è fissato per le 20:00, con una durata di circa un’ora e mezza.

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Questa sera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 17 maggio, di Che tempo che fa 2025-2026. Ospiti della puntata: in esclusiva TV il Senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders, in Italia per presentare il suo nuovo saggio “Contro l’oligarchia” (ed. Chiarelettere). Senatore del Congresso USA dal 2007, è considerato uno dei leader più autorevoli della corrente a sinistra del Partito... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 17 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Che tempo che fa Anticipazioni e Ospiti del 22 Marzo 2026 Sullo stesso argomento Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 3 maggio 2026Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 3 maggio 2026 Questa sera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda... Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 maggio 2026Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 10 maggio 2026 Questa sera, domenica 10 maggio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in... Anticipazioni Che tempo che fa del 17 maggio: Fazio invita Sal Da Vinci dopo il palco dell’Eurovision 2026Fabio Fazio torna con una nuova puntata di Che tempo che fa: tra gli ospiti Sal Da Vinci dopo l’Eurovision 2026, Bernie Sanders e Roberto Bolle ... dilei.it Che Tempo Che Fa, da Fazio Sal Da Vinci (dopo l'ingiustizia) e Roberto Bolle: cosa vedremo staseraOggi, domenica 17 maggio 2026 va in onda il programma del NOVE con Fabio Fazio, che per l'occasione intervista il politico Bernie Sanders, Sal Da Vinci, Roberto Bolle e tanti altri ... libero.it Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Giorgia ha risposto con ironia sulla possibilità di tornare all'Ariston dopo l'esperienza in gara al Festival. Alla domanda su una nuova partecipazione come concorrente, la cantante ha tagliato corto: Ancora? Ma no, ba x.com