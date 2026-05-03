Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 3 maggio 2026

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 3 maggio 2026. Questa sera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 3 maggio, di Che tempo che fa 2025-2026. Anticipazioni e ospiti. Il Premio Oscar Pedro Almodóvar sarà in studio per presentare, in occasione dell’uscita al cinema dal 21 maggio, il suo nuovo film “Amarga Navidad”, in concorso al prossimo Festival di Cannes. Presente anche Alberto Angela, in occasione della nuova stagione di “Ulisse – Il piacere della scoperta”, che quest’anno festeggia i 25 anni di programmazione.🔗 Leggi su Tpi.it

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