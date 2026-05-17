Champions League | Perugia sfida la polacca Zawiercie per il bis

Perugia si prepara ad affrontare una squadra polacca in una partita di Champions League. La sfida si presenta come un'occasione per la formazione italiana di conquistare il secondo successo consecutivo. La partita si svolgerà in trasferta e coinvolgerà le formazioni di entrambe le nazioni. La difesa di Perugia dovrà opporsi all’attacco avversario, mentre l’allenatore italiano valuterà quali giocatori potranno fare la differenza nel tentativo di ripetere il risultato positivo della prima partita.

? Punti chiave Come farà la difesa di Perugia a fermare l'attacco polacco?. Chi sarà il fattore determinante per il bis di Lorenzetti?. Perché la sfida contro Russell assume un valore personale per Perugia?. Come potrà lo Zawiercie scalzare i camppi in carica domenica?.? In Breve Semifinale polacca: Zawiercie batte Ankara 3-1 con 16 punti di Russell.. Terzo posto tra Varsavia e Ankara previsto domenica 17 maggio alle 17.00.. Abdel-Aziz segna 27 punti per Ankara nella semifinale contro i polacchi.. Finale Champions League programmata per domenica 17 maggio alle ore 20.30.. La sfida finale per il titolo continentale di pallavolo maschile vede protagonisti Sir Sicoma Perugia e Aluron CMC Warta Zawiercie, con l’appuntamento fissato per questa domenica 17 maggio alle ore 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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