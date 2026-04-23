GF Vip scoppia la guerra per una danza del ventre | Francesca ha distrutto tutto e intanto i social ridono

Nella Casa del Grande Fratello Vip, una prova di danza del ventre ha generato una forte discussione tra i concorrenti, portando a tensioni e accuse reciproche. Alcuni partecipanti hanno commentato pesantemente l’atteggiamento di un concorrente, sostenendo che abbia creato scompiglio all’interno del gruppo. Nel frattempo, sui social media si sono moltiplicati commenti ironici e battute sulla vicenda.

Nella Casa del Grande Fratello Vip una prova di danza del ventre si trasforma in un caso esplosivo che divide concorrenti e pubblico. Al centro della polemica c’è Francesca Manzini, chiamata a coordinare una coreografia di gruppo insieme a Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Raul Dumitras. Quello che doveva essere un momento di leggerezza diventa invece uno dei più discussi della settimana, tra accuse, incomprensioni e tensioni crescenti. Il web si infiamma e la performance finisce sotto i riflettori non solo per la danza, ma per tutto ciò che accade intorno. cos'è questo video pic.twitter.com3q9UIKzwhe — apatica (@apatica) April 21, 2026 Tutto nasce da una prova settimanale richiesta dal programma, in cui i concorrenti devono realizzare una coreografia di danza del ventre.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - GF Vip, scoppia la guerra per una danza del ventre: “Francesca ha distrutto tutto” (e intanto i social ridono) Notizie correlate GF Vip, la danza del ventre di Francesca Manzini scatena il caos nella CasaNella Casa del Grande Fratello Vip basta poco per trasformare una semplice prova settimanale in un vero caso. GF Vip, Francesca balla la danza del ventre, Alessandra tuona (VIDEO): “E’ posseduta, lo trovo alluncinante. Ballano troppo le tet*e così, non si…”Nel salone della casa del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini si è messa a ballare la danza del ventre (insieme a Lucia e Paola), ma Alessandra... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: GF Vip, scontro con Alessandra: Antonella scoppia in lacrime tra le braccia di Adriana; GF Vip, scoppia il 'piedi sporchi gate'. Volpe e Caruso svelano il retroscena su un inquilino: Andrebbero bruciate; GF Vip, scoppia il triangolo tra Lucia, Renato e Raul; Grande Fratello Vip, Adriana e Antonella deluse da Alessandra: scoppia il caos. GF Vip, Renato scoppia in lacrime dopo la lite con Alessandra Mussolini: Ha una cattiveria incredibileRenato Biancardi in lacrime al GF Vip dopo lo scontro con Alessandra Mussolini: Marco Berry lo consola, Francesca Manzini dice giocatrice di scacchi. tuttosulgossip.it Gf Vip, scoppia il caso Raimondo Todaro: social in rivolta dopo la frase chocGf Vip, Raimondo Todaro nella bufera: la Casa è in tensione e sui social esplode la polemica dopo la frase choc del ballerino che divide l’opinione del pubblico. notizie.it Vuoi che Alessandra Mussolini vinca il GF VIP Sì No #GFVIP - facebook.com facebook Il pubblico ha deciso: la prima VIP a salvarsi è... Alessandra! x.com