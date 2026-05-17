Cercasi esperti di giardinaggio e verde | il nuovo progetto di Balnea per far rifiorire il lungomare
Un’associazione locale ha annunciato l’avvio di un progetto volto a coinvolgere esperti di giardinaggio e cura del verde. L’obiettivo è far rivivere il lungomare attraverso interventi di riqualificazione e manutenzione degli spazi verdi. Il progetto si rivolge in particolare alle persone anziane e con disabilità, offrendo loro opportunità di partecipazione attiva. La Nuova Gioventù Balnea Aps sta coordinando le attività, con un focus sulla promozione dell’inclusione sociale e della tutela ambientale.
Sta programmando un nuovo progetto sociale inclusivo dedicato alla terza età e alle persone con disabilità, la Nuova Gioventù Balnea Aps. L'idea é quella di promuovere un corso di giardinaggio finalizzato alla cura e alla valorizzazione delle aiuole del Lungomare Colombo, altezza della sede. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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