A Ceccano, un ippocastano situato a Castel Sindici è crollato senza preavviso, suscitando l’attenzione sulla sua condizione. L’albero era stato già segnalato come potenzialmente pericoloso prima dell’incidente, ma non sono stati eseguiti interventi di manutenzione negli ultimi dieci anni. Restano da chiarire le responsabilità per la mancata cura e verifica della stabilità dell’albero durante questo periodo. La questione apre un nuovo focus sulla gestione del patrimonio arboreo pubblico.

? Domande chiave Perché l'albero era già stato segnalato come pericolante prima del crollo?. Chi deve rispondere della mancata manutenzione degli ultimi dieci anni?. Come si può garantire la sicurezza dei parchi dopo questo evento?. Quali altri alberi a rischio potrebbero cedere con il prossimo maltempo?.? In Breve Il consigliere Colombo Massa respinge le accuse di incuria dell'opposizione.. Il consigliere evidenzia criticità nella gestione decennale del patrimonio arboreo.. L'amministrazione ha già predisposto piani di intervento per il verde urbano.. Il taglio dell'esemplare è programmato per i prossimi giorni a Ceccano.. Un ippocastano è crollato parzialmente ieri pomeriggio all’ingresso del parco di Castel Sindici a Ceccano, dopo che le violente raffiche di vento provocate dal maltempo hanno colpito la zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ceccano, crolla un ippocastano a Castel Sindici: è un albero segnalato

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