Cavalli in città Arezzo torna al galoppo | le foto di CavallinCittà firmate Felice Rogialli

Per un fine settimana, Arezzo ha visto un cambiamento nel suo ritmo abituale, con le strade che si sono riempite di cavalli e di persone che li osservavano. Le immagini scattate dal fotografo Felice Rogialli mostrano scene di animali che passeggiano tra le vie cittadine, una situazione insolita rispetto alla quotidianità. La presenza dei cavalli ha attirato l'attenzione di residenti e visitatori, creando un’atmosfera diversa dal solito, senza i rumori tipici della città come clacson, lavori in corso o discussioni pubbliche.

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