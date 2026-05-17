Nella città di Catania, un ladro di condizionatori è stato arrestato dopo un inseguimento tra i vicoli. Gli agenti hanno intercettato il sospetto, che aveva già un foglio di via a suo carico, e sono riusciti a bloccarlo nel labirinto di strade strette e angoli nascosti. L’uomo, nonostante le restrizioni, aveva fatto ritorno in zona, ma è stato fermato poco dopo dalle forze dell’ordine. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’individuo e il sequestro della refurtiva.

? Domande chiave Come ha fatto il ladro a rientrare nonostante il foglio di via?. Come sono riusciti gli agenti a bloccare il fuggitivo nei vicoli?. Perché il sospettato ha aggredito fisicamente gli agenti durante il fermo?. Quali sono le conseguenze legali per la violazione del divieto del Questore?.? In Breve Sospettato aveva un foglio di via con divieto di rientro per 4 anni.. Il giovane era già noto come parcheggiatore abusivo nel territorio comunale.. L'arresto è avvenuto dopo l'aggressione fisica a un agente in via Domenico Tempio.. Il Pubblico Ministero ha disposto il trasferimento in Questura per l'udienza di direttissima.. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 28 anni nel centro storico di Catania dopo un inseguimento notturno tra i vicoli che ha coinvolto il furto di un condizionatore in via Domenico Tempio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, inseguimento tra i vicoli: arrestato ladro di condizionatori

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Catania, inseguimento da film della Polizia

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