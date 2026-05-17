Cassa Rurale di Ledro | utile record a 5,8 milioni e 82 nuovi under 30

La Cassa Rurale di Ledro ha registrato un utile di 5,8 milioni di euro nell’ultimo esercizio, segnando un record storico. Durante lo stesso periodo, il credito nel paese ha mostrato una diminuzione. La banca ha anche aperto 82 nuovi conti dedicati a clienti under 30, attirando giovani con un modello cooperativo. Questi dati fanno emergere come l’istituto abbia mantenuto una crescita stabile in un contesto di difficoltà generale nel settore finanziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come ha fatto la banca a crescere mentre il credito nazionale calava?. Perché gli under 30 stanno scegliendo proprio questo modello cooperativo?. Cosa sono i 550 mila euro destinati alla Fondazione Ledro?. Come cambierà il rapporto con i soci grazie all'innovazione digitale?.? In Breve Impieghi vivi cresciuti del 7,21% con 205,5 milioni di euro totali.. NPL ratio sceso al 2,9% e indice Cet1 salito al 30,20%.. 550 mila euro destinati a Fondazione Ledro e associazioni locali.. Confermati Marco Baruzzi, Filippo Ferrari, Anna Gnuffi e Manuela La Via.. L’assemblea dei soci della Cassa Rurale di Ledro si è riunita all’Auditorium di Locca con 570 partecipanti per approvare un bilancio che segna un utile record di 5,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassa Rurale di Ledro: utile record a 5,8 milioni e 82 nuovi under 30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cassa Rurale di Ledro: utile record di 5,8 milioni e patrimonio a 39,7 milioniLa Cassa Rurale di Ledro ha chiuso il 2025 con un utile record di 5,8 milioni di euro, mai così alto. Banco Marchigiano: utile record a 17 milioni e nuovi aiuti al territorio? Punti chiave Come influenzeranno questi profitti la vita delle famiglie marchigiane? Quali settori riceveranno i nuovi fondi destinati al sociale?... Cassa Rurale di Ledro: utile record di 5,8 milioni e patrimonio a 39,7 milioniLa Cassa Rurale di Ledro ha chiuso il 2025 con un utile record di 5,8 milioni di euro, mai così alto. Il patrimonio della banca sale a 39,7 milioni. L'assemblea dei soci, riunita all'Auditorium di Loc ... trentotoday.it