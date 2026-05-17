carpi i movimenti di mercato

A Carpi, si parla di un interesse da parte del Vicenza per Matteo Sorzi, portiere classe 2000 in scadenza di contratto con il club biancorosso. Il club veneto, appena promosso in Serie B, sta considerando il portiere come possibile alternativa o complemento a Gagno, con l’obiettivo di rafforzare la rosa dei portieri. La trattativa sembra essere in una fase iniziale, e al momento non sono stati annunci ufficiali. La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

C’è il Vicenza su Matteo Sorzi. Il portiere biancorosso classe 2000, in scadenza di contratto col Carpi, è finito nel mirino del club veneto appena promosso in B che vorrebbe affiancarlo a Gagno per completare la batteria dei numeri uno. Con 71 gettoni tutti da titolare in 2 campionati, il numero uno di San Martino in Rio ma nato a Carpi è stato uno dei punti di forza delle due stagioni in C: arrivato nel 2024 su indicazione di mister Serpini (che lo aveva avuto a Correggio) e portato dal ds Bernardi, con cui era a Fiorenzuola, grazie anche al grande lavoro del preparatore Luca Malaguti si è confermato fra i migliori numeri uno della categoria, rilanciandosi dopo la retrocessione del 2023-24 coi rossoneri piacentini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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