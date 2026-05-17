Capitale della Cultura serve trasparenza sull' utilizzo delle risorse

Da pordenonetoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere comunale ha chiesto chiarimenti sull’uso delle risorse pubbliche legate all’iniziativa Capitale della Cultura, a sei mesi dall’inizio dell’anno in cui la città sarà protagonista. La richiesta arriva dopo che alcune informazioni sui fondi e i progetti ancora non sono state rese pubbliche. La manifestazione, che coinvolge vari eventi e attività, è in programma nei prossimi mesi, ma i dettagli su come siano stati spesi i soldi pubblici non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

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Il consigliere comunale Marco Salvador punta i riflettori sugli aspetti ancora ignoti di Capitale della Cultura, a sei mesi dall'inizio dell'anno che vedrà Pordenone protagonista. “Ho presentato un accesso agli atti - spiega - e un’interrogazione scritta per ottenere un quadro completo e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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