Capitale della Cultura serve trasparenza sull' utilizzo delle risorse

Il consigliere comunale ha chiesto chiarimenti sull’uso delle risorse pubbliche legate all’iniziativa Capitale della Cultura, a sei mesi dall’inizio dell’anno in cui la città sarà protagonista. La richiesta arriva dopo che alcune informazioni sui fondi e i progetti ancora non sono state rese pubbliche. La manifestazione, che coinvolge vari eventi e attività, è in programma nei prossimi mesi, ma i dettagli su come siano stati spesi i soldi pubblici non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

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