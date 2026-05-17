Calcio femminile | la Juventus vince in casa del Parma nell’ultima di Serie A la Ternana chiude con il sorriso

La stagione 2025-2026 di calcio femminile si è conclusa ufficialmente, con l’ultima giornata di campionato. La Juventus ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Parma, mentre la Ternana ha concluso il torneo con un risultato positivo. La fine del campionato ha concluso un periodo di incontri e risultati, con le squadre che hanno completato le partite rimanenti già nel penultimo turno. Ora si attendono eventuali aggiornamenti sui risultati e le classifiche finali.

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Cala il sipario sulla Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Nella giornata odierna è infatti terminato ufficialmente il Campionato, in realtà finito virtualmente già nel penultimo turno, in cui si sono messe a posto le ultime caselle e gli ultimi responsi ancora vacanti. Non ha tradito le aspettative in tal senso la Juventus che, dopo aver conquistato matematicamente la qualificazione in Champions, ha battuto il Parma a domicilio con il risultato di 1-3 sfruttando il timbro di Godo (9?), di Rasmusen (70’) e di Thomas (90’). Di Distefano invece il goal delle ducali (80’). Cade invece la Lazio, costretta a cedere il passo alla Fiorentina per 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile: la Juventus vince in casa del Parma nell’ultima di Serie A, la Ternana chiude con il sorriso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus-Inter 3-3 | Le bianconere strappano il pass per la prossima Champions | Sullo stesso argomento Calcio femminile. Ternana Women, scontro-salvezza in casa del ParmaNella Serie A femminile torna in campo la Ternana Women, per lo scontro-salvezza in casa del Parma (oggi ore 16, diretta su RaiSport, Raiplay e in... Calcio femminile, la Roma vince il derby e rafforza la leadership in Serie A. Pari di Juventus e InterCala il sipario sui primi tre match della 17ª giornata della Serie A femminile 2025-2026, risultati che contribuiscono a delineare con maggiore... Femminile, le scelte di Valenti per Parma-Juventus. Redondo titolare in attacco. Presente Krause al Noce x.com Juventus Women chiude il campionato con una vittoria: Parma battuto 1 a 3PARMA – La Juventus Women chiude il campionato di Serie A Femminile con una vittoria in trasferta contro il Parma Femminile. La gara è terminata 1-3 per le bianconere. Per approfondire: Articolo: Calc ... quotidianopiemontese.it Serie A Women, Juve e Fiorentina chiudono vincendo: le viola chiudono quarteJuventus e Fiorentina chiudono la propria stagione in Serie A Women con una vittoria. Le bianconere si impongono in casa del Parma con un netto 3-1 che rafforza il terzo posto in classifica (già certo ... tuttomercatoweb.com