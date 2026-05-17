Oggi si disputa a Giussano il match di ritorno dei playout tra la Vis Nova e Vigevano, dopo che la squadra ospite aveva vinto 2-1 all’andata a Vigevano. La partita rappresenta l’ultima occasione per i padroni di casa di evitare la retrocessione, mentre la squadra ospite cerca di mantenere il vantaggio conquistato nella partita precedente. L’incontro si svolge nel contesto del campionato di calcio di Eccellenza.

Resa dei conti per la Vis Nova che questo pomeriggio a Giussano gioca la gara di ritorno dei playout dopo la vittoria 2-1 all’andata a Vigevano. Che in virtù del miglior piazzamento permetterà alle Lucertole di poter gestire tre risultati: la vittoria e il pareggio, ma anche la sconfitta con massimo un gol di scarto al 90’. Concentrazione e lucidità ha chiesto mister Raspelli ai suoi ragazzi per coronare la stagione con una salvezza. Si gioca alle 15.30. Ricco il programma dalla Promozione in giù. Serve una vittoria con almeno due reti di scarto alla Dipo per salvarsi col Rozzano (vittorioso 2-0 in casa). Inizio alle 15.30. Nei playoff di Prima (ci sarà la terna) la finale tra Cassina de’ Pecchi-Cavenago si gioca alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calcio Eccellenza. Resa dei conti Giussano. Vigevano per salvarsi

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