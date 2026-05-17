Abbandonano il centro storico di Pisa puntando sul Lungomonte: a Calci nasce il " Bar La Gabella ", la scommessa di Stefano Barsali e Antonietta Bassano, due storici imprenditori pisani. Una nuova apertura che porta con sé una storia di cambiamento, esperienza e una scommessa sul territorio del Lungomonte pisano. Stefano Barsali e Antonietta Bassano sono i due volti dietro al nuovo Bar La Gabella, inaugurato in località La Gabella, nel comune di Calci in Via Lungomonte Pisano n.39. Al taglio del nastro della nuova attività presente il sindaco reggente del Comune di Calci Valentina Ricotta, l’assessore al commercio del Comune di Calci Fabio Mencarelli e la referente sindacale Confcommercio Pisa Elisabetta Pasquinucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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