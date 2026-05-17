Una persona è rimasta ferita in modo grave dopo una caduta improvvisa mentre si trovava a bordo di una moto Ducati a Borgoricco. L’incidente è avvenuto durante una manovra di ripartenza al semaforo, portando all’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale. Le cause della perdita di equilibrio e della caduta sono ancora da chiarire. La passeggera è finita all’indietro con violenza, mentre il conducente ha chiamato i soccorsi sul posto.

? Domande chiave Cosa ha causato l'errore fatale durante la ripartenza al semaforo?. Come ha fatto la passeggera a cadere all'indietro con tale violenza?. Perché l'intervento dell'elisoccorso è stato necessario in questo caso specifico?. Quali sono le reali condizioni cliniche della donna dopo il trauma?.? In Breve Incidente avvenuto il 16 maggio alle ore 16:00 in via Desman a Borgoricco.. Il conducente G.B. di 53 anni ha causato la caduta per disattenzione.. La passeggera D.B. è stata trasportata con elisoccorso all'ospedale di Padova.. La viabilità locale ha subito rallentamenti per circa un'ora dopo il sinistro.. Una passeggera di 55 anni è finita in ospedale con l’elisoccorso ieri pomeriggio, 16 maggio, a Borgoricco, dopo una caduta rovinosa avvenuta mentre viaggiava su una Ducati Street Fighter in via Desman. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta rovinosa su Ducati a Borgoricco: elisoccorso per la passeggera

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