Bruno Longhi | Con Piccinini nessuna rivalità Fede mi lasciò basito disse che Sandro portava più fortuna

Il noto telecronista di Mediaset ha condiviso alcuni ricordi personali e momenti chiave della sua carriera, parlando della sua relazione con un ex collega e di un episodio che lo ha sorpreso. Ha raccontato come, in passato, un collega gli abbia detto che un altro portava più fortuna durante le partite, suscitando la sua sorpresa. Inoltre, ha ricordato la sua passione per la musica e i primi passi nel giornalismo, rivelando che a 18 anni immaginava già un futuro diverso, lontano dal mondo dello sport.

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