Bruno Longhi | Con Piccinini nessuna rivalità Fede mi lasciò basito disse che Sandro portava più fortuna
Il noto telecronista di Mediaset ha condiviso alcuni ricordi personali e momenti chiave della sua carriera, parlando della sua relazione con un ex collega e di un episodio che lo ha sorpreso. Ha raccontato come, in passato, un collega gli abbia detto che un altro portava più fortuna durante le partite, suscitando la sua sorpresa. Inoltre, ha ricordato la sua passione per la musica e i primi passi nel giornalismo, rivelando che a 18 anni immaginava già un futuro diverso, lontano dal mondo dello sport.
Lo storico telecronista di Mediaset si racconta a Fanpage.it. Dalla passione per la musica ai primi passi nel giornalismo: “A 18 anni il pensiero di essere musicista a 70 mi rabbrividiva. Mi vedevo come quei signori che suonavano nelle balere”. Sulle finali di Champions: “Nacque la logica dell’alternanza tra me e Sandro. Raccontai il trionfo di Juve e Inter e il gol fantascientifico di Zidane contro il Bayer”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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