Boom athleisure | il mercato sportivo vola oltre i 425 miliardi

Il settore athleisure sta attraversando una fase di crescita rapida, superando i 425 miliardi di euro di valore. La diffusione di capi sportivi come le tute ha portato a un cambiamento nei modelli di abbigliamento, con un’attenzione crescente verso capi comodi e versatili. Il lavoro in modalità ibrida ha contribuito a questa evoluzione, influenzando le scelte di stile quotidiano e portando a un aumento della domanda di abbigliamento pratico e funzionale.

? Domande chiave Come ha fatto la tuta a diventare uno status symbol?. Perché il lavoro ibrido ha cambiato radicalmente il nostro guardaroba?. Quali brand di lusso stanno dominando il mercato dell'athleisure?. Quanto influisce la sostenibilità sulle scelte d'acquisto delle nuove generazioni?.? In Breve Mercato previsto a 941,65 miliardi di dollari entro il 2034 con crescita in Asia.. Segmento athleisure sostenibile valutato oltre 106,3 miliardi di dollari secondo IMARC Group.. Brand di lusso come Miu Miu e Balenciaga integrano capi tecnici nel guardaroba.. Collaborazione Lululemon e Saul Nash Spring 2026 disponibile dopo Milano Fashion Week..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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