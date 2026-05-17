Bonera pronto a rimettersi in gioco | quattro squadre sulle tracce dell’ex Milan
Daniele Bonera sta considerando le sue opzioni per il prossimo passo nella carriera. L'ex calciatore del Milan avrebbe ricevuto proposte da diverse squadre, alcune delle quali operano in Serie C, mentre altre provengono da paesi esteri. Al momento, non ha ancora preso una decisione definitiva, ma si sta valutando tra le varie possibilità. La sua disponibilità a rimettersi in gioco è stata comunicata e le trattative sono in corso con più club interessati.
Daniele Bonera è pronto a tornare in panchina dopo la conclusione dell'esperienza alla guida del Milan Futuro. Nella stagione 2024-2025, dopo il debutto vincente in Coppa Italia di categoria contro il Lecco (0-3) e la prima vittoria in campionato contro la SPAL, il tecnico classe 1981 è andato incontro a una serie di risultati negativi. Il percorso è culminato con la retrocessione della squadra in Serie D e il conseguente esonero dell'allenatore il 24 febbraio 2025. Il bilancio complessivo parla di 22 punti ottenuti in 28 giornate. Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb.com', Bonera sarebbe al centro del mercato degli allenatori, attirando l'interesse di quattro club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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