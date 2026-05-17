Bonera pronto a rimettersi in gioco | quattro squadre sulle tracce dell’ex Milan

Daniele Bonera sta considerando le sue opzioni per il prossimo passo nella carriera. L'ex calciatore del Milan avrebbe ricevuto proposte da diverse squadre, alcune delle quali operano in Serie C, mentre altre provengono da paesi esteri. Al momento, non ha ancora preso una decisione definitiva, ma si sta valutando tra le varie possibilità. La sua disponibilità a rimettersi in gioco è stata comunicata e le trattative sono in corso con più club interessati.

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