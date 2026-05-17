Bologna si ferma per la Madonna di San Luca che torna sul Colle della Guardia | FOTO
A Bologna, questa mattina, si è svolta la tradizionale processione della Madonna di San Luca. L’immagine sacra è stata portata dalla cattedrale al santuario situato sul Colle della Guardia, con la partecipazione di numerosi fedeli. La processione si è svolta lungo il percorso consueto, coinvolgendo diverse vie della città. La Madonna di San Luca torna così sul colle dopo il periodo di permanenza in cattedrale, in un momento che ogni anno raccoglie un’ampia partecipazione popolare.
Bologna sta vivendo uno dei momenti religiosi più sentiti dell’anno: la risalita dell’immagine della Madonna di San Luca verso il santuario sul Colle della Guardia, al termine della tradizionale permanenza in cattedrale. Alle 17 è partita dalla cattedrale di San Pietro la processione guidata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Sabato 9 maggio 2026 - La Madonna di San Luca torna in città!
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