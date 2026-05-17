Bologna si ferma per la Madonna di San Luca che torna sul Colle della Guardia | FOTO

A Bologna, questa mattina, si è svolta la tradizionale processione della Madonna di San Luca. L’immagine sacra è stata portata dalla cattedrale al santuario situato sul Colle della Guardia, con la partecipazione di numerosi fedeli. La processione si è svolta lungo il percorso consueto, coinvolgendo diverse vie della città. La Madonna di San Luca torna così sul colle dopo il periodo di permanenza in cattedrale, in un momento che ogni anno raccoglie un’ampia partecipazione popolare.

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