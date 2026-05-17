Bologna Inter l’indiscrezione sull’undici che sceglierà Chivu | assenti tutti i convocati al Mondiale!

Nella prossima partita tra Bologna e Inter, secondo un’indiscrezione di Dazn, l’allenatore Chivu dovrebbe schierare una formazione priva di tutti i giocatori convocati per il Mondiale. Attualmente, nessuno dei convocati ha partecipato alle ultime sessioni di allenamento, e questa decisione sembra essere stata presa per motivi legati alla gestione del gruppo. La formazione annunciata potrebbe dunque vedere molti cambi rispetto alle formazioni di campionato, con alcuni giovani o riserve in campo.

di Paolo Moramarco Bologna Inter, l’indiscrezione di Dazn sull’undici che sceglierà Chivu per l’ultima giornata: saranno assenti tutti i convocati al Mondiale!. A pochi minuti dall’inizio Inter Hellas Verona, in quella che è l’ultima gara casalinga della stagione, sono arrivate alcune indiscrezioni riguardo alla prossima giornata dei nerazzurri che chiuderanno il campionato domenica prossima a Bologna. In vista dell’ultimo impegno, infatti, sono previste alcune novità nella gestione della rosa. Inter-Verona, turnover e giovani in campo. Secondo quanto riportato dall’inviato di Dazn, l’intenzione del club e di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, è quella di concedere da martedì il via libera ai giocatori che saranno impegnati nel Mondiale, concentrando la trasferta di Bologna solo sui calciatori non convocati. 🔗 Leggi su Internews24.com

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