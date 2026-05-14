Auditorium sold out Malika Ayane inaugura la nuova casa della musica Qui il massimo della tecnologia

Mercoledì sera, l’Auditorium Conad – Città di Forlì ha registrato il tutto esaurito per il concerto di Malika Ayane, che ha aperto ufficialmente la nuova struttura dedicata alla musica. La cantante ha portato sul palco il suo repertorio, mentre tra il pubblico c’erano numerosi spettatori. La serata ha segnato l’inaugurazione del nuovo spazio, dotato di tecnologie avanzate, secondo quanto annunciato dagli organizzatori.

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La cantante Malika Ayane ha ‘battezzato’ mercoledì sera il nuovo “Auditorium Conad – Città di Forlì”. Una serata emozionante per la nuova casa della musica di viale della Libertà, davanti a circa 500 spettatori. Il calendario dei festeggiamenti proseguirà poi con altri tre appuntamenti.🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Malika Ayane in concerto all'Auditorium ConciliazioneMalika Ayane, una delle voci più raffinate e magnetiche della musica italiana torna in tour nei teatri. Nuovo Auditorium 'Conad', gli interni l’inaugurazione con Malika Ayane. Il videoForlì, 12 maggio 2026 - Cresce l'attesa per la serata inaugurale dell'Auditorium della Musica Conad che vedrà sul palco la cantante milanese Malika... Temi più discussi: Auditorium sold out, Malika Ayane inaugura la nuova casa della musica. Qui il massimo della tecnologia; Nuovo Auditorium di Forlì: sold out la serata inaugurale con il concerto di Malika Ayane; Concerti, 750 persone in coda. Inaugurazione dell’auditorium, tutto esaurito per Malika Ayane; Auditorium Conad, tutto esaurito per Malika Ayane. Orari e modifiche alla viabilità. Malika Ayane, il live sold out all'Auditorium Parco della Musica: «Voglio vedervi fare caciara»«Voglio vedervi fare caciara. Siamo qui per divertirci ed emozionarci. E’ una festa», dice dal palco della sala Sinopoli all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Malika Ayane. La cantautrice ... video.corriere.it Auditorium, Malika ’fa sul serio’. Battesimo da standing ovation: Una gioia essere qui staseraL’inconfondibile voce di Ayane ha inaugurato la nuova veste dello storico edificio di viale della Libertà. L’assessora regionale alla cultura Allegni: Un giorno bello per tutti, non c’è investimento ... ilrestodelcarlino.it