Nel corso dei match ufficiali tra Pisa e Napoli, il bilancio risulta perfettamente equilibrato, con quattro vittorie per ciascuna squadra e altrettanti pareggi. L'ultima vittoria del Pisa contro il Napoli risale al 1982. I risultati mostrano una parità complessiva nelle sfide dirette tra le due compagini. La serie di incontri termina con un totale di dodici partite disputate, suddivise equamente tra successi, sconfitte e pareggi.

Il bilancio casalingo del Pisa nei match ufficiali disputati contro il Napoli è incredibilmente in equilibrio: 4 vittorie, 4 sconfitte e 4 pareggi. L’ultimo incrocio giocato sul prato dell’Arena è datato 6 novembre 2005 e venne giocato per la prima e unica volta in Serie C: i partenopei si imposero con un perentorio 3 a 0, firmato dalla doppietta di Calaiò e dal sigillo di Montervino. Gli azzurri sono in serie positiva da sette partite: tra il 2005 e il 1984, infatti, hanno raccolto 4 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo successo nerazzurro risale al 19 settembre 1982 in Serie A: gli uomini di Luis Vinicio – figura mitica dalle parti del Vesuvio – si imposero grazie alle reti di uno "scugnizzo" napoletano, Pasquale Casale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bilancio in equilibrio. Ultima vittoria nel 1982

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Faralli passa alla guida di Multiservizi. Società solida e bilancio in equilibrio

Lauda guida la protesta: piloti barricati contro Balestre nel 1982? Cosa scoprirai Come riuscì Lauda a convincere tutti i piloti a barricarsi? Perché le nuove clausole sulle superlicenze scatenarono la rivolta nel...

Bilancio in equilibrio, dai revisori ok a Cirio sui conti del Piemonte. L’opposizione non ci staSta in dieci paginette il nuovo parere dei revisori dei conti al bilancio della Regione. Il documento firmato dal collegio arriva poco prima che inizi la discussione a Palazzo Lascaris e spariglia le ... torino.repubblica.it

Conti in equilibrio e servizi garantiti. Piscina ai Poggini, luci e fognatureConti in equilibrio, servizi garantiti e investimenti programmati. Un bilancio solido che tutela cittadini e futuro della città. Questa la sintesi della maggioranza che governa Ponsacco sul bilancio ... lanazione.it