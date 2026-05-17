Bastoni il Barcellona ferma il mercato | budget limitato e nuovi piani

Il Barcellona ha deciso di sospendere temporaneamente le trattative di mercato, citando un budget limitato e la necessità di rivedere i piani finanziari. Questa scelta ha portato a interrompere ogni contatto con l’Inter riguardo a eventuali trasferimenti. Finora, non sono state rese pubbliche le cifre che la società catalana dovrebbe offrire per convincere i nerazzurri a cedere un giocatore. La situazione rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte delle due società.

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