Bastoni il Barcellona ferma il mercato | budget limitato e nuovi piani
Il Barcellona ha deciso di sospendere temporaneamente le trattative di mercato, citando un budget limitato e la necessità di rivedere i piani finanziari. Questa scelta ha portato a interrompere ogni contatto con l’Inter riguardo a eventuali trasferimenti. Finora, non sono state rese pubbliche le cifre che la società catalana dovrebbe offrire per convincere i nerazzurri a cedere un giocatore. La situazione rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte delle due società.
? Domande chiave Perché il Barcellona ha deciso di bloccare i contatti con l'Inter?. Quanto deve offrire la società catalana per convincere i nerazzurri?. Chi sono i profili prioritari che frenano l'acquisto di Bastoni?. Come influirà il valore di Bastoni sulla strategia di mercato spagnola?.? In Breve Barcellona punta a non superare i 50 milioni per un singolo difensore.. Inter richiede cifre superiori ai 50 milioni per il valore di Bastoni.. Il club catalano deve finanziare anche un sostituto per Lewandowski.. Fabrizio Romano conferma l'assenza di offerte ufficiali da parte dei catalani.. Il Barcellona ha deciso di sospendere i contatti con l’Inter per il trasferimento di Alessandro Bastoni, privilegiando la gestione di un budget limitato destinato a diversi settori del campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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