Biasin traccia la strada | Bastoni? Il Barcellona puntava a un prezzo inferiore Ecco il budget stanziato da Oaktree

Nel suo intervento su Cronache di Spogliatoio, Biasin ha commentato il mercato dell’Inter e le voci riguardanti Bastoni. Ha spiegato che il Barcellona avrebbe preferito un prezzo più basso per il giocatore e ha fornito dettagli sul budget stanziato dalla società di investimento Oaktree. La discussione si è concentrata sui movimenti di mercato e le strategie adottate dall’Inter e dai club interessati.

Inter News 24 Biasin, nel suo intervento su Cronache di Spogliatoio, ha parlato così del mercato dell’Inter e dei rumors su Bastoni. Il futuro dell’Inter inizia a delinearsi tra ambizioni europee e necessità di bilancio. Durante l’ultima puntata del podcast “L’ascia raddoppia”, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato le prossime mosse del club, partendo dal tormentone legato ad Alessandro Bastoni. Il difensore è finito prepotentemente nel mirino del Barcellona, ma la posizione della società è ferma: «l’Inter al momento tiene botta». Nonostante il corteggiamento blaugrana, Biasin si dice fiducioso sulla permanenza del centrale: «credo che sia più facile rivederlo all’Inter il prossimo anno».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin traccia la strada: «Bastoni? Il Barcellona puntava a un prezzo inferiore. Ecco il budget stanziato da Oaktree» Notizie correlate Biasin fa il punto sui rumors di mercato attorno Bastoni: «L’entourage ascolta ciò che dicono da Barcellona, ma per la cessione servono due cose…»di Redazione Inter News 24Biasin, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato così dei tanti rumors di mercato attorno Bastoni: ecco le sue... Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni. Svelata la lista degli obiettivi di Oaktree