Bagni’s Games | nasce la sfida tra Contee con giochi per ogni età
? Punti chiave Quali sono le quattro fazioni che si sfideranno tra le contee?. Come si divideranno le prove tra i bambini e gli adulti?. Chi coordina il nuovo consiglio direttivo dei Bagni’s Games?. Perché questa sfida punta a unire l'intero territorio locale?.? In Breve Sfida tra quattro Contee: Granchio, Vipera, Trota e Alce.. Attività dal 25 agosto al 5 settembre con Notte delle Contee il 22 agosto.. Coordinamento di Priscilla Valentino con i rappresentanti Orsi, Oliani, Ansaldi, Mariani, Valentino, Sichi, Betti e Pucci.. Programma per bambini e adulti include rafting, padel, briscola e giochi tradizionali.. L’amministrazione di Bagni di Lucca ha presentato ieri pomeriggio, 16 maggio, nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, la prima edizione ufficiale dei Bagni’s Games. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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