Un tratto dell'autostrada A1, tra Rioveggio e l’allacciamento con la Direttissima, sarà chiuso per un’intera notte. La chiusura riguarda esclusivamente questa sezione, mentre il collegamento tra Bologna e Firenze continuerà ad essere assicurato attraverso la A1 Direttissima. La chiusura è stata comunicata in anticipo e durerà per tutta la notte, senza ulteriori dettagli sui motivi o le tempistiche di riapertura. La circolazione sarà regolata di conseguenza durante questo intervallo.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio “Banzole ovest”, “Canova ovest”, “Madonnina ovest” e “Citerna ovest” situate nel suddetto tratto. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Rioveggio-allacciamento Direttissima chiuso una notte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Autostrada A11: tratto allacciamento A1-Firenze Peretola chiuso una notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno...

Tragedia in A1, autostrada riaperta all’alba dopo l’incidente mortaleLa strada era stata chiusa per garantire sicurezza durante i soccorsi dopo il tamponamento fra 4 mezzi pesanti. Trasportati in ospedale anche gli altri autisti ... lanazione.it

Autostrada A1: incidente fra bivio Direttissima e Badia verso Firenze. Tratto riaperto. Morto un camionistaFIRENZE – Alle 17:15 circa di oggi, 12 maggio 2026, sulla A1 Direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze, a causa di ... firenzepost.it