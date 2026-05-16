Modena con l’auto falcia pedoni e tenta di accoltellare un passante | 7 feriti

A Modena, un'auto ha investito circa dieci pedoni in centro città, provocando sette feriti, alcuni gravi. L’incidente è avvenuto con l’auto che circolava a velocità sostenuta. Dopo aver falciato le persone, il conducente ha tentato di accoltellare un passante. La polizia è intervenuta sul luogo e sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali motivazioni dell’episodio.

Un’auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Sette sono ferite, alcune in modo grave. È successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto diverse forze dell’ordine e di soccorso. L’uomo ha anche accoltellato un passante, prima di essere fermato dalla polizia. Secondo quanto si apprende, sarebbe un cittadino italiano di origine straniera di circa trent’anni, nato e vissuto in provincia di Modena. Risulterebbe incensurato. “Abbiamo visto l’auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un’accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all’ora, abbiamo visto le persone volare”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Falcia in auto una decina di pedoni e accoltella un passante a Modena, fermato

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È in stato di fermo l'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni in centro a Modena. Secondo quanto si apprende, sarebbe un cittadino italiano di origine straniera di circa trent'anni, nato in provincia di Bergamo. Risulterebbe incensurato. Quattr x.com

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