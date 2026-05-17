AUKUS | sindacati temono che Port Kembla diventi un bersaglio militare

I sindacati e i residenti di Port Kembla esprimono preoccupazione riguardo alla presenza di una nuova base nucleare nella zona, temendo che possa aumentare il rischio di attacchi militari. La questione ha sollevato interrogativi anche sulla sicurezza delle scuole locali, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici. Il governo ha mantenuto riservati i documenti relativi alla selezione del sito, alimentando dubbi sulla trasparenza delle decisioni prese in merito.

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? Punti chiave Come influirà la base nucleare sulla sicurezza delle scuole locali?. Perché il governo ha mantenuto segreti i documenti sulla scelta del sito?. Cosa accadrà alle infrastrutture civili con l'arrivo della marina statunitense?. Chi pagherà i costi per trasformare Port Kembla in avamposto militare?.? In Breve Marcus Strom coordina Labor Against War contro l'integrazione bellica statunitense.. 4.000 persone hanno manifestato a Wollongong nel settembre 2023 contro AUKUS.. La base a Port Kembla minaccia servizi sanitari e scuole locali.. Decisione finale del governo Albanese attesa entro la fine del decennio.. Il South Coast Labour... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AUKUS: sindacati temono che Port Kembla diventi un bersaglio militare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marche: via le consigliere di parità, i sindacati temonoLa decisione di eliminare le Consigliere di parità territoriali nelle Marche e trasferirne le competenze a un organismo centrale a Roma ha scatenato... Vicenza, i sindacati temono l’impatto dei tagli di Trump alle basi? Cosa scoprirai Come influenzeranno i tagli di Trump i posti di lavoro locali? Quali rischi vedono i sindacati per l'economia di Vicenza? Perché il...